MSI и Asus расширили гарантию на мониторы OLED из-за выгорания пикселей

Гарантии на мониторы Asus с OLED-дисплеями были тихо обновлены, теперь включая покрытие выгорания на два или три года. MSI последовало примеру менее чем через 24 часа, представив новую гарантию на выгорание в три года для своих собственных OLED-дисплеев.

Хотя OLED-панели становятся более распространенными в мониторах для гейминга благодаря улучшенному качеству изображения, высокой отзывчивости по сравнению с IPS и LCD дисплеями, проблема выгорания пикселей все еще беспокоит многих потребителей. Статичные элементы, такие как карты на экране и значки игроков, могут усугубить проблему, особенно во время продолжительных игровых сессий.

Гарантии, не включающие в себя выгорание, могут казаться дорогим риском, учитывая, что мониторы OLED обычно стоят гораздо больше по сравнению с аналогичными моделями. Обновленные гарантии от MSI и Asus могут стать привлекательным решением для покупателей, беспокоящихся о проблеме выгорания пикселей на их дорогих мониторах.