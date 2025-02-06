MSI и ASUS уже успели поднять цены на видеокарты серии RTX 50

MSI полностью отказалась от рекомендованной розничной цены, повысив стоимость своих моделей RTX 5080 и 5090. Самая дешевая модель RTX 5080 теперь продается за 1139,99 долларов — на 140 долларов дороже, чем на старте продаж, а самая недорогая RTX 5090 подорожала на 380 долларов и теперь стоит 2379,99 долларов. Некоторые модели MSI RTX 5090 стоят на 790 долларов больше предложенной NVIDIA цены, а самая дорогая версия, SUPRIM LIQUID, стоит 2789,99 долларов.

ASUS также завысила цены, хотя многие из ее карт RTX 50 по-прежнему «отсутствуют на складе». Самая дешевая RTX 5080, первоначально стоившая 999 долларов, подорожает до 1264,99 долларов. Самая дорогая модель ASUS, RTX 5090 ROG ASTRAL LC, теперь стоит 3 409,99 долларов — на 1 409 долларов выше ее рекомендованной цены.