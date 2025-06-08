MSI представила мощный мини-ПК Cubi NUC с поддержкой ИИ и Thunderbolt 4

Размер компьютера — всего 12×11,5×3,8 см, а в комплекте идёт блок питания на 120 Вт. Спереди расположены порты USB-A и USB-C (до 10 Гбит/с), а сзади — два порта Thunderbolt 4, два HDMI, а также два Ethernet-порта со скоростью до 2,5 Гбит/с. Также доступны модули Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, в зависимости от конфигурации.

Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.