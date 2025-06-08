MSI представила мощный мини-ПК Cubi NUC с поддержкой ИИ и Thunderbolt 4

Опубликовано 08 июня 2025, 18:451 мин.
MSI представила мощный мини-ПК Cubi NUC с поддержкой ИИ и Thunderbolt 4Он действительно небольшой
MSI анонсировала новый мини-ПК под названием Cubi NUC AI 1UMG, в котором используется новейшее поколение процессоров Intel с поддержкой ИИ. В зависимости от модели, устройство оснащено Intel Core Ultra 7 155H или Ultra 5 125H.
© MSI
Эти чипы включают встроенное графическое ядро и специальный блок для ускорения работы с искусственным интеллектом (NPU). Установить можно до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и два твердотельных накопителя (SSD). Один из них уже предустановлен.
Размер компьютера — всего 12×11,5×3,8 см, а в комплекте идёт блок питания на 120 Вт. Спереди расположены порты USB-A и USB-C (до 10 Гбит/с), а сзади — два порта Thunderbolt 4, два HDMI, а также два Ethernet-порта со скоростью до 2,5 Гбит/с. Также доступны модули Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, в зависимости от конфигурации.
Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.