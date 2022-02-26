На Nvidia совершена кибератака. Предположительно с целью выкупа

Bloomberg сообщает, что это была всего лишь небольшая атака с целью выкупа, ссылаясь на "лицо, знакомое с инцидентом".

Ранее стало известно, что Nvidia всё же не смогла добиться разрешения на покупку британской компании ARM. ​​Но невозможность приобрести технологического гиганта — не единственная проблема Nvidia. Потому что теперь она должна будет выплатить владельцу ARM до 1,25 млрд долларов неустойки.