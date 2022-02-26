На Nvidia совершена кибератака. Предположительно с целью выкупа

Компьютеры
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На Nvidia совершена кибератака. Предположительно с целью выкупаРасследование продолжается
Компания Nvidia подтвердила The Verge, Bloomberg, Reuters и другим изданиям, что она расследует "инцидент" - кибератаку, которая "полностью скомпрометировала" внутренние системы компании за последние два дня.
Мы расследуем инцидент. Наша деловая и коммерческая деятельность не прерывается. Мы все еще работаем над оценкой характера и масштаба события и на данный момент не располагаем какой-либо дополнительной информацией
Гектор Маринс
Представитель Nvidia
Bloomberg сообщает, что это была всего лишь небольшая атака с целью выкупа, ссылаясь на "лицо, знакомое с инцидентом".
Ранее стало известно, что Nvidia всё же не смогла добиться разрешения на покупку британской компании ARM. Но невозможность приобрести технологического гиганта — не единственная проблема Nvidia. Потому что теперь она должна будет выплатить владельцу ARM до 1,25 млрд долларов неустойки.
Источник: The Verge