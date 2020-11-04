Названы лучшие мониторы для игр и работы

Стоит отметить, что представленные в материале TechSpot мониторы актуальны в первую очередь для иностранных рынков. Гид по моделям для России можно почитать здесь. Тем не менее, рейтинг может быть интересен и для российских читателей, так как представленные в нём модели продаются и в России.

Итак лучшим монитором для работы в TechSpot признали 32-дюймовый Dell UltraSharp U3219Q. Идеальным монитором для энтузиастов назвали необычный изогнутый Samsung Odyssey G9 49". Лучшей игровой моделью стала тоже чуть изогнутая Samsung Odyssey G7 32".

Лучшим из доступных 4K-мониторов нарекли 27-дюймовый LG 27UK650-W UHD. Лучшим же в принципе по цене назвали 200-долларовый Acer XFA240 24" (в России его можно найти примерно за 20 тысяч).