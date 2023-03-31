Не только дешевле, но и с беспроводной зарядкой: Asus представила свой мини-ПК — аналог Apple Mac mini

Если быть точнее, то в основу компьютера легли различные модели Intel: от Celeron 7305 до Core i7-1260P. Новинка также оснащена портами Thunderbolt 4 и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.

Дизайн устройства был удостоен престижной премией Red Dot 2023. И в этот симпатичный миниатюрный корпус компания смогла уместить до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом до 256 ГБ.