Неприлично толстая: ASUS показала свою видеокарту RTX 4080

Согласно официальному пресс-релизу, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition является «самой тихой RTX 4080 с воздушным охлаждением на рынке». Информации о её цене и доступности пока нет.

Основные особенности этой карты — два вентилятора Noctua NF-A12x25. Сама она имеет 4,3-слотовую конструкцию. Для питания имеется один 16-контактный разъём. Обладая TDP 320 Вт, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition держит температуру ниже 62 градусов по Цельсию.