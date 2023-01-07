Неприлично толстая: ASUS показала свою видеокарту RTX 4080

18:33, 07 января 2023
1 мин.
Неприлично толстая: ASUS показала свою видеокарту RTX 4080Утверждает, что она очень тихая
ASUS представила на выставке CES 2023 видеокарту GeForce RTX 4080 Noctua Edition. Кажется, это самая толстая модель из представленных на рынке.
Фото: ASUS
Согласно официальному пресс-релизу, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition является «самой тихой RTX 4080 с воздушным охлаждением на рынке». Информации о её цене и доступности пока нет.
Основные особенности этой карты — два вентилятора Noctua NF-A12x25. Сама она имеет 4,3-слотовую конструкцию. Для питания имеется один 16-контактный разъём. Обладая TDP 320 Вт, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition держит температуру ниже 62 градусов по Цельсию.