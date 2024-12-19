Ninkear выпустит недорогой мини-ПК Mbox11 на новом процессоре Intel N150 уже в январе

Опубликовано 19 декабря 2024, 16:401 мин.
Ninkear выпустит недорогой мини-ПК Mbox11 на новом процессоре Intel N150 уже в январеЦена составит примерно $200
Новый мини-ПК Ninkear Mbox11 появится в продаже в Китае после 20 января, а в России ожидается к середине февраля. Он выполнен в компактном металлическом корпусе с неплохим теплоотводом и дизайном, напоминающим продукцию Apple.
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В его основе — процессор Intel N150, 4-ядерный, 4-поточный чип с базовой частотой 800 МГц и турбоускорением до 3,6 ГГц. Процессор обеспечивает повышенную производительность по сравнению со своим предшественником N100, сохраняя при этом низкое энергопотребление.
Бенчмарки показывают хорошие результаты. В PassMark N150 набирает 1508 баллов против 1436 у N100. В PCMark10, предназначенном для офисных задач, N150 набирает 3777 баллов, что намного выше привычных для N100 2200−2500 баллов. Во время тестирования энергопотребление составило 14,5 Вт, а средняя температура под полной нагрузкой — около 61 °C.