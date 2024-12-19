Ninkear выпустит недорогой мини-ПК Mbox11 на новом процессоре Intel N150 уже в январе

В его основе — процессор Intel N150, 4-ядерный, 4-поточный чип с базовой частотой 800 МГц и турбоускорением до 3,6 ГГц. Процессор обеспечивает повышенную производительность по сравнению со своим предшественником N100, сохраняя при этом низкое энергопотребление.

Бенчмарки показывают хорошие результаты. В PassMark N150 набирает 1508 баллов против 1436 у N100. В PCMark10, предназначенном для офисных задач, N150 набирает 3777 баллов, что намного выше привычных для N100 2200−2500 баллов. Во время тестирования энергопотребление составило 14,5 Вт, а средняя температура под полной нагрузкой — около 61 °C.