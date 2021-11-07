Новейшая гоночная игра Forza Horizon 5 смогла стабильно работать на сверхбюджетном процессоре AMD за 5 тысяч рублей

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Новейшая гоночная игра Forza Horizon 5 смогла стабильно работать на сверхбюджетном процессоре AMD за 5 тысяч рублейБез видеокарты
Автор YouTube-канала RandomGaminginHD запустил Forza Horizon 5 на компьютере без видеокарты с бюджетным процессором AMD Athlon 3000G.
Отмечается, что в минимальных требованиях к Forza Horizon 5 указан процессор Intel i5-4460 и видеокарта NVIDIA GTX 970. Оказалось, что можно обойтись и без последней.
За графику в стенде отвечал графический процессор Vega 3 в Athlon 3000G. Также использовались 16 ГБ памяти (DDR4) — две планки по 8 ГБ.
Графика в Forza Horizon 5 на таком компьютере была вполне приемлемой. С минимальными настройками и разрешением не выше 1080p средняя частота кадров составила 35 fps. При снижении разрешения до 720p особых изменений не было.
Релиз Forza Horizon 5 должен состояться 9 ноября.
Что касается Athlon 3000G, то сейчас этот процессор можно купить за 5-6 тысяч рублей.