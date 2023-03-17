Для RTX 4090 Ti и Core i9: Gigabyte выпустила блок питания мощностью 1300 Вт

Gigabyte UD1300GM PG5, соответствующий стандартам PCIe 5.0 и ATX 3.0 - это полностью модульный блок питания мощностью 1300 Вт с КПД до 90%. Устройство охлаждается 140-мм вентилятором с гидравлическим подшипником. Размеры 150 × 160 × 86 мм.

Блок питания появится в первых магазинах уже в ближайшее время. На него распространяется 10-летняя гарантия производителя. Предлагаемая цена пока не раскрывается.

Ранее аналитическая компании JPR заявила, что мировые поставки видеокарт в четвертом квартале 2022 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процессоры постигла похожая участь. Причину такого падения объяснили эксперты.