Для RTX 4090 Ti и Core i9: Gigabyte выпустила блок питания мощностью 1300 Вт

Для RTX 4090 Ti и Core i9: Gigabyte выпустила блок питания мощностью 1300 ВтЦена пока не объявлена
Новые процессоры и видеокарты AMD, Intel и Nvidia предлагают очень высокую производительность. Однако их энергопотребление также значительно возросло. Поэтому на сцену выходит Gigabyte с новым блоком питания на 1300 Вт и разъёмом 12VHPWR
Фото: Gigabyte
Gigabyte UD1300GM PG5, соответствующий стандартам PCIe 5.0 и ATX 3.0 - это полностью модульный блок питания мощностью 1300 Вт с КПД до 90%. Устройство охлаждается 140-мм вентилятором с гидравлическим подшипником. Размеры 150 × 160 × 86 мм.
Блок питания появится в первых магазинах уже в ближайшее время. На него распространяется 10-летняя гарантия производителя. Предлагаемая цена пока не раскрывается.
Ранее аналитическая компании JPR заявила, что мировые поставки видеокарт в четвертом квартале 2022 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процессоры постигла похожая участь. Причину такого падения объяснили эксперты.