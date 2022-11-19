Nvidia подтвердила одну из причин плавления GeForce RTX 4090

Флагманская карта Nvidia использует так называемый разъем питания 12VHPWR - новый стандарт, который не поддерживается большинством блоков питания, уже установленных в ПК. В связи с этим в комплект поставки входит адаптер. В первых сообщениях пользователи обвиняли адаптер, а некоторые говорили, что расплавившийся кабель повредил и их GPU стоимостью $1,599.

Конечно, Nvidia не говорит прямо, что это ошибка пользователя, но это подразумевается в сообщении. Это также кажется очень удобным объяснением, поскольку люди уже почти месяц предполагают, что проблема вызвана чем-то более сложным, например, плохой пайкой или слишком маленькими проводами, не способными надежно справиться с огромным количеством проходящей энергии.

GamersNexus в начале этой недели пришло к такому же выводу, что и Nvidia. Умельцы проверили поврежденные адаптеры, присланные пользователями, и провели обширное тестирование и составили отчет о проблеме. По их словам, на разъемах имеются линии износа, что означает, что они не были полностью вставлены в гнездо.