Nvidia подтвердила одну из причин плавления GeForce RTX 4090

Nvidia подтвердила одну из причин плавления GeForce RTX 4090Да, образно говоря, виноваты пользователи
Ранее Youtube-канала GamersNexus пришли к выводу, что видеокарты RTX 4090 плавятся из-за не до конца воткнутого кабеля питания. Спустя пару недель расследований Nvidia подтвердила эту причину.
В своем сообщении Nvidia заявила, что все еще расследует сообщения, но ее выводы "позволяют предположить", что распространенной проблемой был ненадежный разъем. Сообщение Nvidia включает фотографию того, как выглядит разъем, когда он не полностью воткнут
Флагманская карта Nvidia использует так называемый разъем питания 12VHPWR - новый стандарт, который не поддерживается большинством блоков питания, уже установленных в ПК. В связи с этим в комплект поставки входит адаптер. В первых сообщениях пользователи обвиняли адаптер, а некоторые говорили, что расплавившийся кабель повредил и их GPU стоимостью $1,599.
Конечно, Nvidia не говорит прямо, что это ошибка пользователя, но это подразумевается в сообщении. Это также кажется очень удобным объяснением, поскольку люди уже почти месяц предполагают, что проблема вызвана чем-то более сложным, например, плохой пайкой или слишком маленькими проводами, не способными надежно справиться с огромным количеством проходящей энергии.
GamersNexus в начале этой недели пришло к такому же выводу, что и Nvidia. Умельцы проверили поврежденные адаптеры, присланные пользователями, и провели обширное тестирование и составили отчет о проблеме. По их словам, на разъемах имеются линии износа, что означает, что они не были полностью вставлены в гнездо.