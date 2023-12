Nvidia сняла с выпуска RTX 3050, чтобы перевыпустить её в ухудшенном виде

Грядущий GPU может «похвастаться» 2048 ядрами, что на 20 % меньше, чем у предшественника. То, что Nvidia сохранила тактовую частоту ядра на уровне 1470 МГц и представила 6 ГБ VRAM с 96-битным шинным интерфейсом, демонстрирует «стремление к доступности без ущерба для возможностей», считают эксперты.

Геймеры зато могут радоваться перспективе ценника ниже 200 долларов.

Пользователи сервиса облачного гейминга Nvidia GeForce NOW ранее начали получать баны из-за неизвестного сбоя. Из-за него система античита в играх воспринимает облачный гейминг как мошенничество. Это приводит к автоматической блокировке аккаунтов игроков, играющих, в частности, в Call of Duty. И это при том, что недавно Nvidia добавила в GeForce NOW 65 новых тайтлов, которые уже приобретены игроками на других платформах.