Оперативку охлаждали жидким азотом для установки рекорда по ее разгону

Результат был достигнут с помощью памяти G.Skill Trident Z5 DDR5. Она использовалась в сочетании с материнской платой Asus ROG Maximus Z690 Apex и процессором Intel Core i9-12900K. Результат побил предыдущий рекорд DDR5-8704, который был установлен в начале ноября прошлого года.

Результат был получен с использованием охлаждения жидким азотом, что не очень подходит для обычной жизни. Однако PC Gamer напомнило, что другой оверклокер достиг почти DDR5-8000 с памятью Teamgroup и материнской платой Asrock Z690 Aqua OC с использованием лишь воздушного охлаждения.