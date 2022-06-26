Оперативку охлаждали жидким азотом для установки рекорда по ее разгону

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Оперативку охлаждали жидким азотом для установки рекорда по ее разгонуОсталось найти жидкий азот
Компании G.Skill и Asus объединили усилия для достижения нового мирового рекорда в разгоне DDR5, в результате которого память Trident Z5 достигла уровня DDR5-8888, при этом оперативку пришлось охлаждать жидким азотом.
Результат был достигнут с помощью памяти G.Skill Trident Z5 DDR5. Она использовалась в сочетании с материнской платой Asus ROG Maximus Z690 Apex и процессором Intel Core i9-12900K. Результат побил предыдущий рекорд DDR5-8704, который был установлен в начале ноября прошлого года.
Результат был получен с использованием охлаждения жидким азотом, что не очень подходит для обычной жизни. Однако PC Gamer напомнило, что другой оверклокер достиг почти DDR5-8000 с памятью Teamgroup и материнской платой Asrock Z690 Aqua OC с использованием лишь воздушного охлаждения.
Источник:PC Gamer
Автор:Максим МногословныйТеги:
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