Перечислены совместимые с Windows 11 матплаты

Компьютеры
Сегодня в 16:52
Перечислены совместимые с Windows 11 матплатыПроизводителя ASUS
Недавно Microsoft официально анонсировала операционную систему Windows 11 с новым дизайном, меню «Пуск» и другими изменениями. Производитель ASUS опубликовал список своих материнских плат, которые будут совместимы с новинкой.
Системные требования Windows 11 таковы: SoC или 64-bit процессор с двумя ядрами и больше; 4 ГБ RAM; 64 ГБ хранилища; поддержка UEFI и Secure Boot; поддержка Trusted Platform Module (TPM) версии 2.0; графика, совместимая с DirectX 12/WDDM 2.x.
А вот и список матплат (у них уже есть TPM 2.0):
Для Intel:
- C621 Series
- C422 Series
- X299 Series
- Z590 Series
- Q570 Series
- H570 Series
- B560 Series
- H510 Series
- Z490 Series
- Q470 Series
- H470 Series
- B460 Series
- H410 Series
- W480 Series
- Z390 Series
- Z370 Series
- H370 Series
- B365 Series
- B360 Series
- H310 Series
- Q370 Series
- C246 Series
Для AMD:
- WRX80 Series
- TRX40 Series
- X570 Series
- B550 Series
- A520 Series
- X470 Series
- B450 Series
- X370 Series
- B350 Series
- A320 Series