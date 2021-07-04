Перечислены совместимые с Windows 11 матплаты

Системные требования Windows 11 таковы: SoC или 64-bit процессор с двумя ядрами и больше; 4 ГБ RAM; 64 ГБ хранилища; поддержка UEFI и Secure Boot; поддержка Trusted Platform Module (TPM) версии 2.0; графика, совместимая с DirectX 12/WDDM 2.x.

А вот и список матплат (у них уже есть TPM 2.0):

Для Intel:

C621 Series

C422 Series

X299 Series

Z590 Series

Q570 Series

H570 Series

B560 Series

H510 Series

Z490 Series

Q470 Series

H470 Series

B460 Series

H410 Series

W480 Series

Z390 Series

Z370 Series

H370 Series

B365 Series

B360 Series

H310 Series

Q370 Series

C246 Series

Для AMD: