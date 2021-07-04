Компьютеры
Сегодня в 16:52

Перечислены совместимые с Windows 11 матплаты

Производителя ASUS
Недавно Microsoft официально анонсировала операционную систему Windows 11 с новым дизайном, меню «Пуск» и другими изменениями. Производитель ASUS опубликовал список своих материнских плат, которые будут совместимы с новинкой.
Перечислены совместимые с Windows 11 матплаты

Системные требования Windows 11 таковы: SoC или 64-bit процессор с двумя ядрами и больше; 4 ГБ RAM; 64 ГБ хранилища; поддержка UEFI и Secure Boot; поддержка Trusted Platform Module (TPM) версии 2.0; графика, совместимая с DirectX 12/WDDM 2.x.

А вот и список матплат (у них уже есть TPM 2.0):

Для Intel:

  • C621 Series
  • C422 Series
  • X299 Series
  • Z590 Series
  • Q570 Series
  • H570 Series
  • B560 Series
  • H510 Series
  • Z490 Series
  • Q470 Series
  • H470 Series
  • B460 Series
  • H410 Series
  • W480 Series
  • Z390 Series
  • Z370 Series
  • H370 Series
  • B365 Series
  • B360 Series
  • H310 Series
  • Q370 Series
  • C246 Series

Для AMD:

  • WRX80 Series
  • TRX40 Series
  • X570 Series
  • B550 Series
  • A520 Series
  • X470 Series
  • B450 Series
  • X370 Series
  • B350 Series
  • A320 Series