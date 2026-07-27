ПК из 36 планок памяти стал призом разыгрыша на Reddit

Внутри мини-ПК установлен процессор Intel Core Ultra 5, видеокарта RTX 5060, SSD на 2 терабайта и блок питания на 750 Вт. По списку комплектующих устройство «тянет» на сумму более 1500 долларов.

Конкурс проводит SignalRGB, чьё приложение управляет всей подсветкой. Участие бесплатное, нужно просто оставить комментарий под постом в сообществе. На момент написания материала там было более 89 тысяч сообщений.

Само приложение SignalRGB бесплатно, но есть платная версия за 5,99 долларов в месяц или 45 долларов в год с дополнительными функциями.