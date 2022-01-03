Почему плавятся материнские платы ASUS

На форумах поддержки ASUS и на Reddit стали появляться сообщения о проблемах с материнской платой Z690 Hero. Пользователи жаловались на то, что их матплаты начинают дымиться в одних и тех же местах: на транзисторах MOSFET рядом со слотами DIMM.

Buildzoid выяснил причину проблемы, используя только изображения, размещённые на форумах поддержки и на Reddit. Он объяснил плавление Z690 Hero обратным конденсатором, установленным рядом с MOSFET-транзисторами. Текст на конденсаторе оказался перевёрнут, что является признаком того, что он установлен неправильно. Из-за этого транзисторы выходят из строя и сгорают.

Чтобы понять, касается ли проблема вашей матплаты, нужно проверить наименование модели — это 90MB18E0-MVAAY0, и серийный номер — он должен начинаться с MA, MB или MC. Проблемные матплаты были произведены в 2021 году.