Поиск Google «сломал» встроенный в Windows браузер

Как пишет издание The Verge, на днях пользователи заметили сбои в работе Microsoft Edge. Проблемы появились и на Windows, и на macOS. Сообщается, что Microsoft уже решила проблему. Однако до сих пор остаётся неясным, почему аварийное завершение работы браузера коснулось только Поиска Google. Как отметили журналисты, при использовании поисковика Bing от Microsoft с Edge никаких проблем не наблюдалось.

Чтобы избавиться от бага, Microsoft порекомендовала отключить опцию, отвечающую за подсказки при вводе текста в адресной строке. Сейчас всё должно работать и без этого метода.