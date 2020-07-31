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Поиск Google «сломал» встроенный в Windows браузер
Браузер просто «вылетал»
Пользователи сообщили, что Поиск Google «сломал» встроенный в Windows браузер Microsoft Edge. Если установить его в качестве поисковика по умолчанию, браузер начинает аварийно закрываться при вводе запроса в адресной строке.
Как пишет издание The Verge, на днях пользователи заметили сбои в работе Microsoft Edge. Проблемы появились и на Windows, и на macOS. Сообщается, что Microsoft уже решила проблему. Однако до сих пор остаётся неясным, почему аварийное завершение работы браузера коснулось только Поиска Google. Как отметили журналисты, при использовании поисковика Bing от Microsoft с Edge никаких проблем не наблюдалось.
Чтобы избавиться от бага, Microsoft порекомендовала отключить опцию, отвечающую за подсказки при вводе текста в адресной строке. Сейчас всё должно работать и без этого метода.