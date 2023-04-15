PolyKybd: клавиатура с OLED-дисплеями внутри каждой клавиши

PolyKybd: клавиатура с OLED-дисплеями внутри каждой клавишиИдея не нова
Встречайте, PolyKybd – механическая клавиатура с OLED-дисплеем на каждой клавише. Клавиши можно настроить на макросы и изменить их раскладку "на лету" с помощью программного обеспечения.
Фото: HackaDay / thpoll
OLED-клавиши уже совместимы с латиницей, и создатель работает над адаптацией для других языков, включая японский, корейский и арабский. Клавиатура имеет орто-линейную раскладку, что означает, что клавиши расположены не вертикально, как на обычных клавиатурах.
Хотя в настоящее время это всего лишь одна единственная модель, на странице проекта клавиатуры недавно появились заметки о предстоящей работе над прошивкой, что может означать, что готовятся аппаратные комплекты. При этом цена такого комплекта составит более 200 долларов и не будет продаваться в массовом порядке.
Стоит напомнить, что OLED-дисплеи для каждой клавиши - не новая концепция. Около 10 лет назад студия Артемия Лебедева показывала клавиатуру Optimus Maximus.