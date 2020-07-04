Пользователи пожаловались на «навязчивость» встроенного в Windows браузера

В сети рассказали, что установленный Edge запускает окно, которое нельзя просто так закрыть или пропустить. При этом не имеет значения, выбран уже по умолчанию другой браузер или нет. Edge настойчиво предлагает пользователю импортировать все настройки из Firefox или Chrome. Некоторые пользователи даже рассказали, что браузер Microsoft импортирует данные без спроса. Если человек остановит процесс запуска, иконка Edge всё равно закрепится на панели задач, а программа будет спрашивать, не хочет ли пользователь перейти на неё.

Из-за такого поведения браузер уже сравнили со шпионской программой.