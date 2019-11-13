Появился первый обзор нового 16-дюймового Macbook Pro

Браунли рассказал, что новинка призвана заменить 15-дюймовые Macbook Pro. Поэтому она будет столько же — $2399 (базовая версия).

16-дюймовый Macbook Pro немного тяжелее и тоньше предшественника. Разрешение экрана составило 3072 x 1920 пикселей. Яркость осталась такой же — 500 нит. По словам блогера, время работы ноутбука составляет 11 часов. Apple достигла этого с помощью батареи на 100 Вт⋅ч. При этом Macbook Pro поставляется с 96-ваттной зарядкой.

Браунли утверждает, что ноутбук получил новый механизм клавиш. Это избавит устройство от проблем с многострадальной «бабочкой».

Новинка оснащена шестиядерным процессором Intel Core i7 девятого поколения, работающим на частотах до 2,6 ГГц, в базовой версии. Более дорогая версия работает восьмиядерном Intel Core i9 девятого поколения (частота 2,3 ГГц). Что касается видеокарт, то установлены AMD Radeon Pro 5300M и 5500M с 4 ГБ памяти.

В итоге Браунли назвал Macbook Pro 2019 своим новым фаворитом.

UPD: Российские цены смотрите здесь.