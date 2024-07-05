Представлен мини-ПК в виде автомобиля Tesla «без дизайна» Cybertruck

Впервые представленный на выставке Computex 2024, Xyber XPC может похвастаться до 64 ГБ памяти DDR5−5600 и SSD-накопителем емкостью 4 ТБ. AMD Ryzen 7 8845HS оснащен 8 ядрами Zen 4, 16 потоками и тактовой частотой до 5,1 ГГц, а также iGPU Radeon 780M. С настраиваемым TDP в диапазоне 35−54 Вт.

У него даже есть открывающиеся двери, задний багажник, скрытые кнопки ввода-вывода и питания, дополненные светодиодной подсветкой.

В настоящее время Xyber XPC находится на стадии производства и скоро поступит в продажу. Первые покупатели могут рассчитывать на 10-процентную скидку, цена ожидается в диапазоне от 650 до 850 долларов.