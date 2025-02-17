JUMBO162 оснащен 374 панелями INFiLED AR3.9, имеет разрешение 4K и пиковую яркость 4 500 нит. В нем также используется технология Infinite Colours для более насыщенного и яркого отображения.

Предназначенный для крупных мероприятий, этот массивный экран высотой 13 метров способен выдерживать ветер скоростью до 61 км/ч. Несмотря на свои размеры, он остается мобильным и может перевозиться на грузовике. Его также можно переконфигурировать в более компактную версию JUMBO100HD площадью 97,5 кв. м.