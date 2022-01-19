Пять вариантов самых интересных моделей мини-ПК, которые стоит купить в 2022 году

Компьютеры
Сегодня в 01:12
2 мин.
Пять вариантов самых интересных моделей мини-ПК, которые стоит купить в 2022 годуЭти устройства подходят для самых разных задач
В нынешнем году уже вышло множество любопытных устройств. В том числе и мини-компьютеров. О пяти лучших из них - в статье.
В подборку компании Selectel на «Хабре» вошли пять разновидностей мини-ПК.
- Intel NUC 11 Essential. Сейчас эти устройства ещё не начали продаваться, но часть информации о них известна. К примеру, есть данные, что будут модели на основе процессоров Intel Celeron N4505, Celeron N5105, Pentium Silver N6005. Из других характеристик автор выделяет габариты (135 x 115 x 36 мм), ОЗУ DDR4 до 32 ГБ, 64 ГБ eMMC. Девайс позволит работать с двумя дисплеями одновременно. Вероятнее всего, из ОС установлена будет здесь Windows 11, но планируется поддержка Windows 10, Linux.
- ZX01. Данная модель может легко поместиться полностью на ладошке. Оснащён ПК процессором Intel Celeron N5105 Jasper Lake. Он позволяет использовать устройство как медиацентр, играть в не самые «тяжёлые» проекты. Что касается памяти, то она составляет 8 ГБ ОЗУ DDR 4/128 ГБ SSD либо 16 ГБ ОЗУ/1 ТБ SSD. Купить устройство сейчас можно на AliExpress.
- ZBOX Magnus EN. Установлены здесь процессор Intel Core i7-11800H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. Благодаря им насладиться можно будет пользователям любыми играми, даже самыми требовательными. Будут два варианта моделей: только с материнской платой и корпусом, полностью собранные ПК с Windows 11.
- Asus PN64 и PN52. Модели основаны на Intel Core Alder Lake и AMD Ryzen 5000H. Выполнить они способны довольно большое число задач. PN64 имеет слот M.2 2280, коннектор для жёсткого диска, поддерживает DDR5-4800, а также WiFi 6 либо WiFi 6E. PN52 может похвастаться увеличением производительности по сравнению с предшественником Asus PN51, имеет 1.3X CPU и 2X GPU. Станут доступны оба устройства во второй половине 2022 года.
- Partaker. Отличается пассивным охлаждением, наличием шести Ethernet-портов. Предназначен девайс по большей части для корпоративных задач. Присутствует здесь поддержка freeBSD, Linux, в том числе OPNSense, Untangle, Windows. Приобрести устройство можно на AliExpress или Amazon.
Источник: Хабр