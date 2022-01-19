Пять вариантов самых интересных моделей мини-ПК, которые стоит купить в 2022 году

Эти устройства подходят для самых разных задач

В нынешнем году уже вышло множество любопытных устройств. В том числе и мини-компьютеров. О пяти лучших из них - в статье.