Компьютеры
Опубликовано 12 августа 2026, 06:05
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Пятислойные OLED-экраны LG добавят в будущие iMac

Получат защиту от выгорания
LG Display разрабатывает новую технологию OLED-панелей с пятью слоями, которая может появиться в будущих моноблоках iMac, пишут СМИ. Дополнительный слой призван увеличить яркость и предотвратить выгорание изображения.
Пятислойные OLED-экраны LG добавят в будущие iMac

© Apple

Современные OLED-экраны LG используют четырёхслойную структуру с чередованием синих, зелёных и красных светящихся элементов. Новая пятислойная версия добавляет ещё один синий слой.

Как пишет издание The Elec, Apple уже направила запросы к LG Display и Samsung Display о разработке OLED-панелей для iMac. Технические требования включают 24-дюймовый экран с яркостью 600 нит и плотностью 218 пикселей на дюйм.

У текущего 24-дюймового iMac с LCD-экраном яркость составляет 500 нит при той же плотности.

Согласно планам, первые OLED-панели для iMac могут быть готовы к 2028 году, а сами компьютеры с такими экранами появятся не раньше 2029 года.

Источник:macrumors
Автор:Максим Многословный
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