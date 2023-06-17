Раскрыта дата выхода процессоров Intel Core нового поколения

Хотя Raptor Lake Refresh, он же 14 поколение Core, упоминался многими утечками ранее, тот факт, что Intel рассмотрит возможность обновления своих HEDT-процессоров не упоминался.

Согласно слухам, Raptor Lake Refresh появится в октябре 2023 года, а Sapphire Rapids Refresh - в начале 2024 года. Однако источник также упоминает об отмене Meteor Lake.

Интересно, что Intel также решила выйти на арену квантовых вычислений со своим новым чипом под названием Tunnel Falls. Первыми их получат университеты Мэриленд, Рочестер, Висконсин и Национальная лаборатория Сандии.