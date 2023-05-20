Роутеры Asus начали внезапно отключаться по всему миру

Тайваньский производитель оборудования устранил проблему, объяснив ее ошибкой в конфигурации файла настроек сервера. После устранения неполадки большинству пользователей потребовалось лишь перезагрузить свои устройства для восстановления работоспособности.

Тем, кто все еще испытывает проблемы, Asus посоветовал выполнить сброс настроек к заводским. Компания принесла извинения за неудобства, вызванные двухдневным багом, в результате которого пользователи остались без надлежащей поддержки и объяснений.

Объяснение пользователей в Интернете предполагает, что поврежденный файл определения для встроенной функции безопасности привел к тому, что роутерам не хватало памяти и они выходили из строя.