Роутеры Asus начали внезапно отключаться по всему миру

Роутеры Asus начали внезапно отключаться по всему мируУстранение проблемы заняло у компании два дня
Пользователи роутеров Asus по всему миру столкнулись с досадной проблемой, когда их устройства внезапно «зависли» и впоследствии перестали работать после многократных перезагрузок.
Тайваньский производитель оборудования устранил проблему, объяснив ее ошибкой в конфигурации файла настроек сервера. После устранения неполадки большинству пользователей потребовалось лишь перезагрузить свои устройства для восстановления работоспособности.
Тем, кто все еще испытывает проблемы, Asus посоветовал выполнить сброс настроек к заводским. Компания принесла извинения за неудобства, вызванные двухдневным багом, в результате которого пользователи остались без надлежащей поддержки и объяснений.
Объяснение пользователей в Интернете предполагает, что поврежденный файл определения для встроенной функции безопасности привел к тому, что роутерам не хватало памяти и они выходили из строя.