RTX 5090 оставила «ожоги» на материнской плате за полгода использования

Инцидент описали на тайваньском форуме. Владелец собрал систему из материнской платы ASUS ProArt X870E-Creator WiFi и видеокарты ASUS ROG Astral RTX 5090 в корпусе ProArt PA602. Спустя примерно полгода интенсивной работы, когда владелец извлёк видеокарту, он заметил на радиаторе чипсета отчётливые тёмные пятна. Часть налёта удалось стереть влажной тряпкой, некоторые следы остались навсегда.

Переживать владельцам таких карт и плат не стоит. Радиаторы дорогих материнских плат рассчитаны на высокие температуры, они не расплавятся. Однако постоянный сильный нагрев может сократить срок службы микросхем под ними.

Теперь плавятся не только разъёмы питания.