Ryzen 7 8845HS, до 128 ГБ ОЗУ в компактном корпусе: представлен Gem 12 Pro Max

Мини-ПК работает на базе процессора AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами, 16 потоками и тактовой частотой 5,1 ГГц. За графику отвечает графический процессор Radeon 780M, основанный на архитектуре RDNA3, с ИИ-ускорителями и поддержкой видеокодека AV1.

Gem 12 поддерживает двухканальную оперативную память DDR5 с конфигурацией до 128 ГБ и предлагает два слота M.2 PCIe 4.0×4 для хранения данных объемом до 2 ТБ. ПК оснащен двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB4 и интерфейсом OCuLink.

Устройство поддерживает вывод изображения в форматах 4K 120 Гц и 8K 60 Гц и оснащено функцией разблокировки по отпечатку пальца.

Цены начинаются от 2299 юаней (317 долларов) за базовую версию, а стоимость полностью укомплектованных моделей достигает 4599 юаней (635 долларов). Продажи начнутся 11 декабря.