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Компьютеры
04:30, 04 января 2024
1 мин.

Samsung осветила выставку CES продвинутыми игровыми OLED-мониторами Odyssey

Геймерам подойдет

Samsung представила трио OLED-мониторов: Odyssey OLED G9, G8 и G6. Каждый из них по-своему хорош.

  • Odyssey OLED G9: 49-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением DQHD и частотой обновления 240 Гц.

  • Odyssey OLED G8: первый плоский 32-дюймовый OLED-монитор от Samsung с разрешением 4K UHD и соотношением сторон 16:9.

  • Odyssey OLED G6: 27-дюймовое QHD-устойствро с частотой обновления 360 Гц и временем отклика 0,03 мс.

Заявлены также технология OLED Glare-Free, VESA DisplayHDR™ True Black 400, мультиконтроль, Samsung SmartThings Hub, платформа Samsung Smart TV и игровой хаб

Неважно, хотите ли вы «погружения» в изогнутый G9, четкости G8 или скорости G6 — серии Odyssey OLED есть, что предложить вам.

Источник:Samsung
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung
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#OLED
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#CES
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