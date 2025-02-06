Samsung решила продвигать свой OLED среди Qualcomm и других автопроизводителей

При этом в этом году на выставке CES компания Samsung Display предоставила 34-дюймовую 6K OLED-панель для демонстрации соместной платформы. Теперь компания планирует продвигать свою OLED-технологию среди Qualcomm и других автопроизводителей, надеясь расширить свое присутствие на рынке автомобильных дисплеев.