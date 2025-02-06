Samsung решила продвигать свой OLED среди Qualcomm и других автопроизводителей

Опубликовано 06 февраля 2025, 11:301 мин.
Samsung решила продвигать свой OLED среди Qualcomm и других автопроизводителейНачнет поставлять OLED-экраны для автомобильных систем Qualcomm
Samsung Display объявила, что предоставила OLED-экраны для Snapdragon Cockpit Experience Development Platform (CEDP) компании Qualcomm, автомобильной системы.
Qualcomm представила Snapdragon Cockpit в 2021 году с целью «улучшения автомобильных дисплеев и информационно-развлекательных систем». Snapdragon Cockpit обладает модульной архитектурой, что позволяет автопроизводителям настраивать и масштабировать функциональность в зависимости от уровня автомобиля — от базового до премиум-класса. Платформа поддерживает три «уровня»: Performance, Premiere и Paramount.
При этом в этом году на выставке CES компания Samsung Display предоставила 34-дюймовую 6K OLED-панель для демонстрации соместной платформы. Теперь компания планирует продвигать свою OLED-технологию среди Qualcomm и других автопроизводителей, надеясь расширить свое присутствие на рынке автомобильных дисплеев.