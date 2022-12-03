Стоит ли ждать в 2023 году больше OLED-мониторов

В настоящее время количество OLED-мониторов, которые не представляют собой “монстров”, требующий две-три RTX 4090, очень мало. Издание считает, что 2023 год может стать большим шагом к тому, чтобы OLED-мониторы получили такое же “разнообразие и доступность, как OLED-телевизоры и другие устройства, которыми пользуются уже много лет”.

Большинство OLED-мониторов относятся к 40-дюймовому классу со сверхвысоким разрешением. Но конец этого года уже обещает большее разнообразие в плане размера монитора, разрешения и цены, как отметили в Ars Technica.

Компания LG, например, начнет продажи своих первых OLED-мониторов с высокой частотой обновления 12 декабря. Модель LG UltraGear 27GR95QE-B с диагональю 26,5 дюйма и разрешением 2560×1440 будет стоить 1000 долларов.

MSI также планирует анонсировать новый сверхширокий OLED-монитор на выставке CES в следующем месяце. Также возможно, что в следующем году мы увидим выпуск изогнутого OLED-монитора. Компания Corsair не подтвердила, когда выйдет ее Xeneon Flex 45WQHD240 и сколько он будет стоить. По сообщениям, LG Display также работает над 20-дюймовыми OLED-дисплеями, которые могут быть использованы в небольших мониторах.

Одна вещь, по словам издания, которая может способствовать инновациям, снижению цен и лучшему разнообразию OLED-мониторов, - это усиление конкуренции. В течение долгого времени LG Display была основным дистрибьютором OLED-дисплеев. И хотя она останется лидером и в 2023 году, QD-OLED-панели Samsung Display, дебютировавшие в 2022 году, представят больше вариантов. Первые QD-OLED мониторы, Alienware AW3423DW и AW3423DWF, получили положительные отзывы благодаря сочетанию высокой контрастности OLED и ярких цветов.

Trendforce считает, что следующие 1-2 года станут критическим периодом для роста OLED на рынке ИТ-продуктов: "Степень совершенствования сопутствующих технологий и объем инвестиций в поддерживающие мощности по производству панелей большого поколения будут определять, будет ли внедрение OLED в сегменте ИТ проходить гладко".