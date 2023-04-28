TCL представила первый в мире 57,1-дюймовый изогнутый монитор с разрешением Dual 4K и 240 Гц

10:15, 28 апреля 2023
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TCL представила первый в мире 57,1-дюймовый изогнутый монитор с разрешением Dual 4K и 240 ГцЦена пока неизвестна
TCL CSOT анонсировала первый в мире 57,1-дюймовый изогнутый игровой монитор с разрешением DUHD (или Dual 4K) и частотой обновления 240Гц R1000 на выставке AWE 2023 в Шанхае.
Массивный экран предлагает максимальное разрешение 7840x2160, также известное как DUHD или Dual 4K, с максимальной частотой обновления 240 Гц. TCL CSOT с гордостью объявила, что дисплей предлагает к тому же быстрое время отклика 1 мс. Минимальная толщина R1000 составляет всего 13,4 мм.
Монитор оснащен технологией защиты глаз. Дисплей совместим с технологиями FreeSync и G-Sync.
Ранее инсайдер Росс Янг сообщил, что Apple отказалась от ранее запланированного выпуска 27" mini-LED монитора. Почему – неизвестно.