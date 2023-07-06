Transcend представила новые SSD для работы с ИИ

UTE210T оснащен новейшей 112-слойной флэш-памятью 3D NAND, 8-канальным контроллером и интерфейсом PCIe Gen 4x4, что важно для скорости работы, низкой задержки и минимального энергопотребления.

Заявленные скорости последовательного чтения и записи до 7 200 и 6 500 МБ/с соответственно.

Он также имеет емкость до 8 ТБ и соответствует спецификации NVMe 1.4.

Снижение цен на DRAM-память, кстати, замедляется, говорится в отчете исследователей рынка TrendForce. Так, ожидается, что в текущем квартале падение цен составит около 0-5%, что является значительным снижением по сравнению с падением на 13-18% в предыдущем квартале.