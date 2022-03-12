Компьютеры
Вчера в 23:55
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В России начали продавать видеокарты почти за миллион рублей на «Авито»

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Последние политические и экономические события отразились на стоимости электроники в России. Например, выросли цены на видеокарты — как у официальных дилеров, так и у перекупщиков.
В России начали продавать видеокарты почти за миллион рублей на «Авито»

Стоимость GeForce RTX 3090 у официальных дилеров достигает 350 тысяч рублей. При этом частные продавцы на «Авито» могут просить за видеокарты более 888 тысяч рублей.

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Также перекупщики взвинтили цены на игровые консоли нового поколения. Некоторые продавцы требуют 300 тысячи рублей за PlayStation 5. При этом цены на Xbox Series X от частных продавцов на том же «Авито» не превышают 250 тысяч рублей.

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Из-за курса валют магазины подняли цены и на видеоигры. Цена на некоторые грядущие новинки может достигать почти 8 тысяч рублей.

Источник: Rozetked
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