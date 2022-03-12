Компьютеры
Вчера в 23:55
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В России начали продавать видеокарты почти за миллион рублей на «Авито»Ситуацию с дефицитом усугубили санкции
Последние политические и экономические события отразились на стоимости электроники в России. Например, выросли цены на видеокарты — как у официальных дилеров, так и у перекупщиков.
Стоимость GeForce RTX 3090 у официальных дилеров достигает 350 тысяч рублей. При этом частные продавцы на «Авито» могут просить за видеокарты более 888 тысяч рублей.
Также перекупщики взвинтили цены на игровые консоли нового поколения. Некоторые продавцы требуют 300 тысячи рублей за PlayStation 5. При этом цены на Xbox Series X от частных продавцов на том же «Авито» не превышают 250 тысяч рублей.
Из-за курса валют магазины подняли цены и на видеоигры. Цена на некоторые грядущие новинки может достигать почти 8 тысяч рублей.
Источник: Rozetked