В России создали мини-компьютер на процессоре «Байкал»

Как пишет издание CNews, настольный компактный компьютер — мини-ПК — создала разработчик электроники и робототехники, компания «Хамстер роботикс». Габариты устройства под названием HR-MPC-1 составляют 115 х 115 х 35 мм. В качестве аппаратной основы для компьютера выступает 28-нм процессор «Байкал-Т1». Сообщается, что компания-разработчик операционной системы «Альт Линукс» доработала драйвера специально под компьютер.

Сейчас у «Хамстер роботикс» есть опытные образцы мини-ПК. В апреле-мае их передадут для тестирования потенциальным заказчикам. Первая промышленная партия появится только осенью 2020.

Стоит отметить, что представитель «Хамстер роботикс» назвал HR-MPC-1 аналогом компьютеров Intel NUC. У российский новинки есть 1600 Мгц оперативной памяти типа DDR3. Энергопотребление мини-ПК составляет 5 Вт. Устройство поддерживает Wi-Fi, имеет интерфейсы USB 2.0, HDMI, DVI и другие. В розницу оно будет стоить 25-30 тысяч рублей.