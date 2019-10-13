В Windows 10 больше нельзя удалить фирменный браузер

Однако установить новую программу некоторые пользователи уже смогли с помощью утекшего в сеть загрузчика. Удалить же Edge они теперь не могут. Это невозможно сделать ни через список программ в «Панели управления», ни через приложение настроек.

Сообщается, что возможность удаления браузера исчезла в Windows 10 версии 1903 с номером 18362.418.

Журналисты сделали вывод, что, скорее всего, после релиза стабильной версии изменения закрепятся. Edge на базе Chromium должен будет заменить прошлую версию браузера в весеннем обновлении Windows 10 20H1. Сейчас идёт публичное тестирование программы.