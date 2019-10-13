Компьютеры
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В Windows 10 больше нельзя удалить фирменный браузер
Который, к слову, ещё не вышел официально
Microsoft убрала из операционной системы Windows 10 возможность удаления браузера Edge на базе движка Chromium. Стабильная версия браузера ещё даже не вышла.
Однако установить новую программу некоторые пользователи уже смогли с помощью утекшего в сеть загрузчика. Удалить же Edge они теперь не могут. Это невозможно сделать ни через список программ в «Панели управления», ни через приложение настроек.
Сообщается, что возможность удаления браузера исчезла в Windows 10 версии 1903 с номером 18362.418.
Журналисты сделали вывод, что, скорее всего, после релиза стабильной версии изменения закрепятся. Edge на базе Chromium должен будет заменить прошлую версию браузера в весеннем обновлении Windows 10 20H1. Сейчас идёт публичное тестирование программы.
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