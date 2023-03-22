Видеокарты тоже могут быть внешними: цена Asus Rog XG Mobile на GeForce RTX 4090

14:38, 22 марта 2023
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Видеокарты тоже могут быть внешними: цена Asus Rog XG Mobile на GeForce RTX 4090Готовьтесь раскошелиться
Asus Rox XG Mobile с GeForce RTX 4090 не только внешняя видеокарта, но еще и док-станция. Она была анонсирована недавно, но уже поступила в розничную продажу в Японии по цене $3000.
Фото: Asus
Asus Rog XG Mobile состоит из двух модулей. В одном находится блок питания мощностью 330 Вт, а в другом - сама GPU и множество портов. Мощность встроенной в эту конструкцию видеокарты GeForce RTX 4090 Laptop сопоставима конфигурацией ядра с RTX 4080 настольного класса.
Порты включают HDMI 2.1, DP 1.4, USBN 3.2 Gen 1 (Type-A + Type-C), порт для чтения SD-карт и порт LAN 2.5G Ethernet и не только.
К сожалению, эта док-станция/внешняя видеокарта совместима только с некоторыми ноутбуками Asus Rog Flow.