Владельцам компьютеров с видеокартами AMD запретили ставить игру на паузу

Таким образом паузу не получится ставить владельцам видеокарт AMD. Всё дело в лазейке, которую обнаружил один из пользователей Reddit. Игроку нужно иметь доступ к NVIDIA Ansel. Это фоторежим, в который можно войти в поддерживаемых играх, нажав Alt+F2. Outriders входит в этот список, поэтому, пользуясь хитростью, можно поставить игру на паузу.

Недавно у Outriders упали серверы из-за наплыва игроков. Пиковый онлайн на старте составил больше 100 тысяч. Из-за сбоя игроки не могли запустить даже одиночный режим.