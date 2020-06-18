Компьютеры
Сегодня 14:52
Встроенный браузер Windows стал меньше нагружать компьютер
«Ест» теперь меньше памяти
Встроенный браузер Windows — Edge — стал меньше нагружать компьютер. Теперь он использует меньше оперативной памяти.
Если браузер потребляет много оперативной памяти, то он может замедлять работу всей операционной системы. Это может быть особенно заметно, если в программе открыты сразу много вкладок.
Microsoft борется с проблемой. Она оптимизировала работу своего браузера Edge на движке Chromium. После выхода обновления Windows 10 May 2020 Update программа, согласно тестам, стала использовать на 27% меньше оперативной памяти.
Правда, стоит учесть, что «производительность на отдельных устройствах зависит от конфигурации и использования».
Напомним, недавно пользователи пожаловались, что Microsoft начала продвигать браузер Edge в Windows 10 через поле поиска.