Выгорание OLED-мониторов: стоит ли бояться и не преувеличены ли опасения

Протестировав три популярных игровых OLED-монитора, в том числе Alienware 34 QD-OLED, издание прогнало видеопоток в формате 16:9 на максимальной яркости в течение примерно 700 часов. Несмотря на заметный износ центральной области по сравнению с «черными полосами», RTINGS обращает внимание на два важных момента.

Во-первых, износ не был заметен при просмотре обычного контента, а во-вторых, переключение в полноэкранный режим устранило некоторые повреждения, что свидетельствует о том, что они не являются необратимыми.

В стресс-тесте, в отличие от реальных условий эксплуатации, не учитываются экранные заставки и смещение пикселей, которые имеют решающее значение для продления срока службы OLED-дисплеев.