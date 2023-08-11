Выгорание у OLED-мониторов LG теперь гарантийный случай

Первоначально гарантия компании не распространялась на «выгорания, полученные в результате неправильного использования». Однако после обсуждения с изданием The Verge компания LG ввела двухлетнюю гарантию на игровые OLED-мониторы в США (будет ли она работать в других странах – вопрос открытый).

Хотя в формулировке гарантии не содержится прямого указания на «покрытие от выгорания», директор по маркетингу продукции LG Дэвид Парк (David Park) пояснил, что гарантия распространяется на выгорание при условии, что монитор используется по назначению и в домашних условиях.

LG Display и Samsung Display, производители OLED-панелей, хоть и предусмотрели защиту от выгорания, она не всегда срабатывает идеально. Другие производители, такие как Acer и Asus, которые продают мониторы с панелями LG Display, в настоящее время не предлагают такой защиты.

А вот Dell Alienware и Corsair по-умолчанию предоставляют на OLED-мониторы трехлетнюю гарантию от выгорания.