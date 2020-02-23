Выпущен первый мини-компьютер на процессоре китайского конкурента AMD и Intel

Мини-ПК работает на платформе Zhaoxin KaiXian KX-U6780A. Она использует x86-ю архитектуру и напаяна прямо на материнскую плату. Процессор восьмиядерный, не обладает многопоточностью. Частота его составляет 2,7 ГГц. KX-U6780A выполнен по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 8 МБ кэш-памяти L2, его TDP не превышает 70 Вт.

У компьютера есть 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ, четыре порта USB 2.0 и два разъёма 3,5 мм. Устройство работает под управлением операционной системы Unity Operating System или NeoKylin на базе Linux. Поддерживает периферию. Цена мини-ПК пока неизвестна.