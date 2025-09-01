Wi-Fi 7, 9400 Мбит/с, четыре 2.5G-порта: Asus показала роутер TUF Gaming BE9400

Опубликовано 01 сентября 2025, 21:001 мин.
Wi-Fi 7, 9400 Мбит/с, четыре 2.5G-порта: Asus показала роутер TUF Gaming BE9400Всё для геймеров
Asus представила TUF Gaming BE9400 — Wi-Fi 7 роутер с высокой скоростью до 9400 Мбит/с. Он поддерживает три диапазона, ультраширокие каналы 320 МГц, 4096-QAM и технологию Multi-Link Operation (MLO). Покрытие достигает около 230 кв. м.
© Asus
MLO позволяет использовать одновременно диапазоны 2.4, 5 и 6 ГГц, снижая задержки и обеспечивая стабильную скорость. Технология AiMesh расширяет зону покрытия в больших домах.
Устройство оснащено четырьмя 2.5G портами — три LAN и один WAN, один LAN порт оптимизирован для игр. Есть OpenNAT для упрощённого управления портами и режим Mobile Game Mode для низкой задержки на смартфонах. Поддерживается подключение через USB 4G/5G для резервного интернета.
Для безопасности предусмотрены AiProtection и другие функции безопасного серфинга. Начало продаж ожидается в конце октября.