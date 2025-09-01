Wi-Fi 7, 9400 Мбит/с, четыре 2.5G-порта: Asus показала роутер TUF Gaming BE9400

Устройство оснащено четырьмя 2.5G портами — три LAN и один WAN, один LAN порт оптимизирован для игр. Есть OpenNAT для упрощённого управления портами и режим Mobile Game Mode для низкой задержки на смартфонах. Поддерживается подключение через USB 4G/5G для резервного интернета.

Для безопасности предусмотрены AiProtection и другие функции безопасного серфинга. Начало продаж ожидается в конце октября.