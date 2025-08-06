Xiaomi показала мини-ПК с Ryzen AI Max+ и графикой уровня RTX 4070

Мини-ПК работает на процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395, имеет 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 2 ТБ встроенной памяти. Из них 96 ГБ ОЗУ можно использовать как видеопамять для встроенной графики Radeon 8060S. Это позволяет достичь уровня производительности, сравнимого с видеокартой NVIDIA RTX 4070 Laptop — как в играх, так и в ИИ.

Устройство поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, оснащено несколькими портами USB, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, разъёмом Ethernet 2.5G и аудиоразъёмом 3,5 мм. Также есть возможность расширения памяти с помощью двух слотов PCIe 4.0 SSD. Энергопотребление в режиме производительности — до 120 Вт.

На этапе сбора средств цена составляет 13 999 юаней (примерно $ 1940). После окончания кампании цена вырастет до 15 999 юаней (~$ 2218). Пока неизвестно, будет ли глобальный запуск.