Xiaomi представила мини-ПК по цене смартфона

Устройство объемом около 0,44 л сохранило элегантный дизайн предыдущей версии, выполненной в цельном корпусе из алюминиевого сплава. Он оснащен множеством портов, включая два Thunderbolt 4 и два HDMI. В основе устройства лежит процессор Intel Core i5-1340P 13-го поколения с 12 ядрами и 16 потоками с максимальной турбочастотой 4,6 ГГц и энерговыделением 43 Вт.

Мини-ПК оснащен 16 ГБ двухканальной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ. В комплект поставки входит блок питания мощностью 100 Вт. Устройство также оснащено 3 портами USB 3.2, USB 2.0 и 3,5-мм разъемом для наушников.

Цена на конфигурацию i5-1340P + 16 ГБ + 512 ГБ установлена на уровне 3499 юаней (около 46 тысяч рублей по нынешнему курсу).