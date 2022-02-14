Xiaomi выпустила мини-ПК весом с упаковку сыра

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Сегодня в 16:05
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Xiaomi выпустила мини-ПК весом с упаковку сыраПодойдёт для работы
На маркетплейсе Xiaomi Youpin вышел новый ПК весом всего 250 граммов. К компактному Ningmei Mini Computer «CR80» можно даже подключить монитор, клавиатуру и мышь.
Мини-ПК позиционируется как идеальная замена большому настольному компьютеру для тех, кто не увлекается играми, а ищет просто машинку для работы.
Ningmei Mini Computer «CR80» имеет размеры менее 12 см в длину и ширину и менее 2,5 см в толщину. Устройство лишь немного тяжелее среднего смартфона и схоже по весу с пачкой магазинного сыра.
ПК работает на четырёхъядерном четырёхпоточном процессоре N5105 с частотой до 2,9 ГГц. Чип дополнен кэш-памятью L3 объёмом 4 МБ. Компьютер потребляет всего 10 Вт энергии. В ПК установлен высокоскоростной SSD.
Мини-ПК Xiaomi Ningmei «CR80» продаётся в двух вариантах:
- 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ SSD за 1099 юаней (около 13 тысяч рублей)
- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ SSD за 1299 юаней (около 16 тысяч рублей)
Информации о глобальном запуске пока нет.
Источник: Gizmochina