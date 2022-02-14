Xiaomi выпустила мини-ПК весом с упаковку сыра

Мини-ПК позиционируется как идеальная замена большому настольному компьютеру для тех, кто не увлекается играми, а ищет просто машинку для работы.

Ningmei Mini Computer «CR80» имеет размеры менее 12 см в длину и ширину и менее 2,5 см в толщину. Устройство лишь немного тяжелее среднего смартфона и схоже по весу с пачкой магазинного сыра.

ПК работает на четырёхъядерном четырёхпоточном процессоре N5105 с частотой до 2,9 ГГц. Чип дополнен кэш-памятью L3 объёмом 4 МБ. Компьютер потребляет всего 10 Вт энергии. В ПК установлен высокоскоростной SSD.

Мини-ПК Xiaomi Ningmei «CR80» продаётся в двух вариантах:

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ SSD за 1099 юаней (около 13 тысяч рублей)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ SSD за 1299 юаней (около 16 тысяч рублей)

Информации о глобальном запуске пока нет.