Япония поможет Европе в борьбе с вирусами-вымогателями

Отмечается, что с апреля японская полиция успешно справилась с ликвидацией последствий атак программ-вымогателей на три отечественные компании. Nikkei отметило, что данные вирусы были успешно удалены, при этом японцам удалось восстановить зашифрованные данные.

Ранее в Роскачестве предупредили о том, что среди изученных ими в Google Play 50 менеджеров паролей, большая часть представляет собой фишинговые приложения. По словам экспертов, часто на смартфоны пользователей попадают трояны, которые либо копируют дизайн легитимных менеджеров паролей, либо встроены в них. И это несмотря на то, что по заявлениям Google, количество вредоносного контента в магазине приложений сокращается год от года.