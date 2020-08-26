Анонсирован «Pokémon Go» с монстрами из «Ведьмака»

Игра использует дополненную реальность. Она предназначена для устройств на iOS и Android. Игрок может почувствовать себя ведьмаком, который сражается со знакомыми монстрами из бестиария.

В CD Projekt Red рассказали, что игроку нужно будет использовать реальные погодные условия и время суток, чтобы победить монстров. Видимо, как и в «Ведьмаке», волколаки в The Witcher: Monster Slayer будут активны ночью. К каждому бою нужно будет готовиться: делать масла, бомбы и т.д. В игре также есть сюжетные квесты.

The Witcher: Monster Slayer появится на iOS и Android до конца года. Игра будет бесплатной.