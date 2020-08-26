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Анонсирован «Pokémon Go» с монстрами из «Ведьмака»
Игра будет бесплатной
Разработчики из CD Projekt Red анонсировали новую игру The Witcher: Monster Slayer. По геймплею она выглядит как Pokémon Go с монстрами из «Ведьмака».
Игра использует дополненную реальность. Она предназначена для устройств на iOS и Android. Игрок может почувствовать себя ведьмаком, который сражается со знакомыми монстрами из бестиария.
В CD Projekt Red рассказали, что игроку нужно будет использовать реальные погодные условия и время суток, чтобы победить монстров. Видимо, как и в «Ведьмаке», волколаки в The Witcher: Monster Slayer будут активны ночью. К каждому бою нужно будет готовиться: делать масла, бомбы и т.д. В игре также есть сюжетные квесты.
The Witcher: Monster Slayer появится на iOS и Android до конца года. Игра будет бесплатной.