Анонсирован ремастер трёх частей Mass Effect

Издание Mass Effect: Legendary Edition будет выпущено весной 2021 года для PS4, Xbox One, ПК, а чуть позже для новых консолей, и будет включать в себя три первых части, улучшенные для игры в более высоком разрешении (4K Ultra HD) и с повышенным fps. Кроме того, игры получат лучшие текстуры, модели персонажей и эффекты. В состав сборника войдут и все дополнения.

Что касается новой игры серии, то о ней подробностей, к сожалению, нет. Когда она выйдет, тоже пока неизвестно. Ясно только, что BioWare официально работает над проектом. Первый тизер игры выглядит так.