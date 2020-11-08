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Сегодня 17:10
Анонсирован ремастер трёх частей Mass Effect
А ещё новая часть
BioWare анонсировал ремастер трёх частей Mass Effect под названием Legendary Edition. Также компания выпустит новую часть серии.
Издание Mass Effect: Legendary Edition будет выпущено весной 2021 года для PS4, Xbox One, ПК, а чуть позже для новых консолей, и будет включать в себя три первых части, улучшенные для игры в более высоком разрешении (4K Ultra HD) и с повышенным fps. Кроме того, игры получат лучшие текстуры, модели персонажей и эффекты. В состав сборника войдут и все дополнения.
Что касается новой игры серии, то о ней подробностей, к сожалению, нет. Когда она выйдет, тоже пока неизвестно. Ясно только, что BioWare официально работает над проектом. Первый тизер игры выглядит так.