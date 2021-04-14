Игры
Сегодня в 19:34
Анонсирован симулятор организатора похорон
Своеобразная игра
Студия PlayWay S.A. анонсировала симулятор организатора похорон. Игрокам предстоит готовить усопших к церемонии, добывать необходимые ритуальные предметы и утешать близких погибшего.
Игра называется My Funeral Home. У неё уже есть своя страничка в сервисе цифровой дистрибуции Steam. В описании разработчики предлагают начать собственный бизнес — похоронное бюро. Нужно будет построить свой катафалк, подготавливать тела к захоронению и получать за это приличный доход. Деньги можно будет потратить на покупку необходимого оборудования. Также нужно будет продвигать бизнес и создать себе хорошую репутацию.
Игру пока нельзя скачать, но можно добавить в список желаемого. Точной даты релиза нет, но он должен состояться скоро.