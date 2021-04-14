Анонсирован симулятор организатора похорон

Игра называется My Funeral Home. У неё уже есть своя страничка в сервисе цифровой дистрибуции Steam. В описании разработчики предлагают начать собственный бизнес — похоронное бюро. Нужно будет построить свой катафалк, подготавливать тела к захоронению и получать за это приличный доход. Деньги можно будет потратить на покупку необходимого оборудования. Также нужно будет продвигать бизнес и создать себе хорошую репутацию.

Игру пока нельзя скачать, но можно добавить в список желаемого. Точной даты релиза нет, но он должен состояться скоро.